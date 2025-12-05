Einfach tierisch! Senioren-Duo gründet WG im Dresdner Zoo

Dresden - Dresdens Schneeleoparden-Dame Istari (13) darf sich freuen: In den nächsten Tagen wird Schneeleopard Bataar (14) aus dem Tierpark Berlin in ihr Gehege ziehen. Gemeinsam sollen sie sich die Rentenzeit versüßen.

Schneeleoparden-Männchen Bataar (14) ist sehr schüchtern und schaut sich nur bei Anbruch der Abenddämmerung das Außengehege an. © Zoo Dresden

Denn der Kater ist bereits 2011 im Zoo Liberec geboren und lebte seither im Berliner Tierpark. Dort "hat er bereits mit seiner früheren Partnerin für vierfachen Nachwuchs gesorgt", weiß Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart (44).

Daher ist der Umzug des 14-Jährigen weniger erhofftem Nachwuchs geschuldet, sondern vielmehr einem entspannten Lebensabend mit einer gleichaltrigen Dame: "Für uns ist das Wichtigste, dass Istari wieder die Gesellschaft eines Partners hat."Die Zusammenführung der Senioren-WG steht jedoch noch bevor.

Bedenken haben die Pfleger aber nicht, "da Bataar ein sehr ruhiger und gelassener Kater ist", so Zoo-Sprecherin Eckart.