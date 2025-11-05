Es geht um 500.000 Euro: Hilberts Notspritze für den Zoo fällt im Ausschuss durch

Dresden - Dresdens Finanzen in Schieflage - trotz städtischer Millionenzuschüsse benötigt der Zoo eine halbe Million Euro, um den Besucherschwund auszugleichen . OB Dirk Hilbert (54, FDP) wollte den Zuschuss ohne viel Diskussion im Affentempo im Ausschuss durchwinken lassen - doch daraus wurde nichts!

OB Dirk Hilbert (54, FDP) wollte den neuen Zuschuss im Affentempo beschließen lassen. © Imago/xcitepress

Obwohl Zoo-Chef Karl-Heinz Ukena (55) sich wegen der finanziellen Schieflage (insgesamt fehlen sogar über 850.000 Euro) schon vor Monaten an die Stadt gewandt hatte, wollte OB Hilbert jetzt im Schnellverfahren die zusätzliche Finanzspritze in Höhe von 500.000 Euro (es fließt bereits ein Zuschuss in 2025 von insgesamt 3,35 Millionen Euro) von den Räten im Finanzausschuss gleich in der ersten Sitzung freigeben lassen.

"So funktioniert das nicht", kritisierte Stadtrat Tilo Kießling (54, Linke).

Üblich seien wenigstens zwei Lesungen, auch, um sich informieren und austauschen zu können.

"Das Rathaus kennt die Not seit drei Monaten und wir sollen binnen Minuten entscheiden. Außerdem hätte Hilbert in dieser Zeit längst sein gewünschtes Sparkonzept erarbeiten können, anstatt sich erst durch uns jetzt dazu beauftragen zu lassen."