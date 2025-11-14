1.368
Das Herz! Trauer um tapfere Löwin Abaja im Dresdner Zoo
Dresden - Unerwartete Tragödie im Löwenhaus: Löwin Abaja (†13) gehörte zu den Publikumslieblingen im Dresdner Zoo, doch musste nun nach einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden.
Noch vor wenigen Wochen tollte sie durchs Gehege, dann der dramatische Zusammenbruch: kein Appetit, schwere Atemnot, Rückzug vom Rudel.
Die Tierärzte hatten den Verdacht einer massiven Herzerkrankung. Schnell war klar: Abaja kämpft um ihr Leben. Trotz Medikamenten verschlechterte sich ihr Zustand rasant.
Am Ende blieb dem Zoo-Team nur die schwerste Entscheidung. Jetzt trauern nicht nur die Tierpfleger, sondern auch Mutter Layla (20) und Bruder Damien (13) um die tapfere Löwin.
Titelfoto: -/Zoo Dresden/dpa