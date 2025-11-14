 1.368

Das Herz! Trauer um tapfere Löwin Abaja im Dresdner Zoo

Löwin Abaja (†13) gehörte zu den Publikumslieblingen im Dresdner Zoo, jetzt ist sie tot - eine Erkrankung am Herzen!

Von Benjamin Schön

Dresden - Unerwartete Tragödie im Löwenhaus: Löwin Abaja (†13) gehörte zu den Publikumslieblingen im Dresdner Zoo, doch musste nun nach einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden.

Viel zu jung musste Abaja (†13) schweren Herzens vom Zoo-Team eingeschläfert werden.  © -/Zoo Dresden/dpa

Noch vor wenigen Wochen tollte sie durchs Gehege, dann der dramatische Zusammenbruch: kein Appetit, schwere Atemnot, Rückzug vom Rudel.

Die Tierärzte hatten den Verdacht einer massiven Herzerkrankung. Schnell war klar: Abaja kämpft um ihr Leben. Trotz Medikamenten verschlechterte sich ihr Zustand rasant.

Am Ende blieb dem Zoo-Team nur die schwerste Entscheidung. Jetzt trauern nicht nur die Tierpfleger, sondern auch Mutter Layla (20) und Bruder Damien (13) um die tapfere Löwin.

Titelfoto: -/Zoo Dresden/dpa

