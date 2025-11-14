Das Herz! Trauer um tapfere Löwin Abaja im Dresdner Zoo

Dresden - Unerwartete Tragödie im Löwenhaus: Löwin Abaja (†13) gehörte zu den Publikumslieblingen im Dresdner Zoo , doch musste nun nach einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden.

Viel zu jung musste Abaja (†13) schweren Herzens vom Zoo-Team eingeschläfert werden. © -/Zoo Dresden/dpa

Noch vor wenigen Wochen tollte sie durchs Gehege, dann der dramatische Zusammenbruch: kein Appetit, schwere Atemnot, Rückzug vom Rudel.

Die Tierärzte hatten den Verdacht einer massiven Herzerkrankung. Schnell war klar: Abaja kämpft um ihr Leben. Trotz Medikamenten verschlechterte sich ihr Zustand rasant.