Hoffnung auf Nachwuchs im Zoo Dresden: Frühlingsgefühle bei den Schneeleoparden

Dresden - Da haben sich zwei gefunden: Im Dresdner Zoo liegen schon jetzt Frühlingsgefühle in der Luft. Bei den Schneeleoparden Bataar (14) und Istari (13) sogar ganz besonders.

Bataar (l.) und Istari tauschen schon seit Wochen Zärtlichkeiten aus. © Zoo Dresden

Dabei kam Bataar erst im Oktober aus dem Tierpark Berlin, Istari lebt seit 2014 hier und stammt ursprünglich aus Nürnberg.

Anfang des Jahres wurden die beiden zusammengeführt - vorsichtig und mit viel Feingefühl.

"Er ist schon so ein bisschen der Gentleman", so Zookurator Mathias Hendel (43). "Was sie zulässt, nutzt er - und was nicht, dann geht er auch zurück."

Beim ersten Aufeinandertreffen zeigte Bataar sofort seine verletzliche Seite: "Er hat sich auf den Rücken gelegt und seine weiche, schwache Seite gezeigt", erzählt Raubtierpfleger Benjamin Naumann (23). Die Annäherung verlief ruhig. In der ersten Woche hielten beide noch Abstand, dann kam er "Zentimeter für Zentimeter näher".

Heute sind Bataar und Istari fest zusammen. Besonders im Innenbereich liegen sie oft eng beieinander. "Wenn sie zusammenliegen, kann man schon sagen, dass sie kuscheln", sagt Naumann. Es gab bereits mehrere Paarungsversuche.