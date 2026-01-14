Hallo Dresdner Zootiere! Wer seid Ihr und wenn ja, wie viele?

Großes Zählen im Dresdner Zoo: Zur Jahresinventur wurden 949 plus X Tiere erfasst - alle sind da und wohlauf.

Von Benjamin Schön

Dresden - Großes Zählen im Dresdner Zoo: Zur Jahresinventur wurden 949 plus X Tiere erfasst - alle sind da und wohlauf. Gleichzeitig kamen 492.513 Besucher, rund 20.000 mehr als im Vorjahr. Also Grund zur Freude mit Blick auf das vergangene Jahr? Nur bedingt.

Die Riesenblattschrecke wird einmal kurz vermessen.
Die Riesenblattschrecke wird einmal kurz vermessen.  © Norbert Neumann

"2025 war für uns ein wirklich durchwachsenes Jahr", sagt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55).

Zwar sei das Besucherplus erfreulich, "gern hätten wir aber noch mehr Gäste gehabt - das Wetter hat uns oft ausgebremst".

Emotionale Momente gab es viele: schmerzhafte Abschiede von Tieren, die dem Team ans Herz gewachsen waren, aber auch Neuzugänge, die Hoffnung machen.

Erstmals leben im Zoo Dresden unter anderem Südliche Brillenlanguren, Weißrüsselnasenbären und Sonnenvögel.

Die Etrusker Spitzmaus muss auch mitgezählt werden.
Die Etrusker Spitzmaus muss auch mitgezählt werden.  © Norbert Neumann

Alle Tiere sind wohlauf

Stolze 108 Kilo bringt Apollo II auf die Waage.
Stolze 108 Kilo bringt Apollo II auf die Waage.  © Norbert Neumann

Finanziell bleibt die Lage angespannt. Aufsichtsrats-Chefin Annekatrin Klepsch (48, Linke) betont: "Trotz aller Herausforderungen müssen wir und die Landeshauptstadt weiter investieren - in den Tierbestand, die Betreuung und die Weiterentwicklung des Zoos."

Der nötige Rückhalt aus dem Stadtrat sei im vergangenen Jahr vorhanden gewesen.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel Arbeit in der Inventur steckt - vom Wiegen der Riesenschildkröten bis zur Zucht winziger Arten wie der Etrusker Spitzmaus, einem der kleinsten Säugetiere der Welt.

Zookurator Matthias Hendel (43) zieht am Ende ein positives Fazit: "Bei der Inventur ist, wie zu erwarten war, alles glattgelaufen. Alle Tiere sind da und wohlauf."

