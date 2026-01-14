Hallo Dresdner Zootiere! Wer seid Ihr und wenn ja, wie viele?

Dresden - Großes Zählen im Dresdner Zoo: Zur Jahresinventur wurden 949 plus X Tiere erfasst - alle sind da und wohlauf. Gleichzeitig kamen 492.513 Besucher, rund 20.000 mehr als im Vorjahr. Also Grund zur Freude mit Blick auf das vergangene Jahr? Nur bedingt.

Die Riesenblattschrecke wird einmal kurz vermessen. © Norbert Neumann

"2025 war für uns ein wirklich durchwachsenes Jahr", sagt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55).

Zwar sei das Besucherplus erfreulich, "gern hätten wir aber noch mehr Gäste gehabt - das Wetter hat uns oft ausgebremst".

Emotionale Momente gab es viele: schmerzhafte Abschiede von Tieren, die dem Team ans Herz gewachsen waren, aber auch Neuzugänge, die Hoffnung machen.

Erstmals leben im Zoo Dresden unter anderem Südliche Brillenlanguren, Weißrüsselnasenbären und Sonnenvögel.