In Dresden verkündet! Majestätischer Vogel ist das Zootier des Jahres

Dresden - In Dresden wurde am Mittwoch erstmals ein "Zootier des Jahres" gekürt - und 2026 geht der Titel an den Kronenkranich! Die vom Aussterben bedrohte Vogelart lebte schon zu DDR-Zeiten im Zoo Dresden und ist auch der Lieblingsvogel von Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55).

Kronenkraniche sind hübsche Tiere - diese Kronenkranich-Henne im Dresdner Zoo ist keine Ausnahme. © Eric Münch

Schließlich ist der Kronenkranich mit seiner goldfarbenen Federkrone und anmutigen Gestalt ein "richtig, richtig schönes Tier", findet Ukena. Die Heimat des Kronenkranichs ist Subsahara-Afrika, wo er als Glücksbote gilt - und vom Aussterben bedroht ist.

Mancherorts wird der Kronenkranich gejagt, als Deko gehalten oder dem Aberglauben geopfert. Menschen greifen in seinen Lebensraum in den afrikanischen Feuchtgebieten ein, verlegen dort Stromleitungen oder versprühen Chemikalien.

"Wir wollen Aufmerksamkeit auf bedrohte Tierarten lenken, die anders als zum Beispiel Gorillas kaum eine Lobby haben", sagt Sven Hammer (55), Direktor des Görlitzer Tierparks und Vize-Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP).