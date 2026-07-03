So süß! Erstmals zeigt sich Dresdens kleiner Zoo-Koala

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Koala-Weibchen Eerin hat einen jungen Koala am 8. Januar zur Welt gebracht. Das Jungtier zeigt sich nun auch im Dresdner Zoo.

Dresden - So klein wie ein Gummibärchen, fast sechs Monate lang gut versteckt. Jetzt wagt der jüngste Koala im Dresdner Zoo erste Blicke aus Mamas Beutel: Koala-Weibchen Eerin brachte das Jungtier am 8. Januar zur Welt.

Na, erkennt Ihr das kleine Koala-Baby?
Na, erkennt Ihr das kleine Koala-Baby?  © Zoo Dresden

Es ist ihr drittes Baby. Der Nachwuchs ist besonders emotional: Vater Mullaya musste am Tag der Geburt wegen eines Kiefertumors eingeschläfert werden.

Das Junge ist sein letzter Nachwuchs.

Wer den Mini-Koala sehen will, braucht derzeit Geduld und Glück. Vor allem morgens, wenn es ruhig ist, schaut er kurz aus dem Beutel. In den kommenden Wochen soll das Tier neugieriger werden und sich häufiger zeigen.

Damit hat keiner gerechnet! Süße Baby-Überraschung im Dresdner Zoo
Zoo Dresden Damit hat keiner gerechnet! Süße Baby-Überraschung im Dresdner Zoo

Bei trockenem Wetter sind Eerin, ihr Jungtier und Tochter Janali auf der Außenanlage am Professor-Brandes-Haus zu sehen.

Koala-Papa Mullaya mit Tierpfleger Olaf Lohnitz im Dezember 2021. Seinen jüngsten Nachwuchs hat er nicht mehr kennengelernt.
Koala-Papa Mullaya mit Tierpfleger Olaf Lohnitz im Dezember 2021. Seinen jüngsten Nachwuchs hat er nicht mehr kennengelernt.  © Thomas Türpe
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Bis 16. August verlängert der Zoo donnerstags bis sonntags seine Öffnungszeiten auf 19.30 Uhr. Kassenschluss ist 18.45 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Zoo Dresden, Thomas Türpe

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