Kopf hoch! Dresdner Giraffen-Gehege ist fertig

Dresden - Endlich fertig! Vier Monate mussten sich die Giraffen und Zebras im Dresdner Zoo ihr Zuhause mit Bauarbeitern und Baggern teilen. Nach dem ganzen Baustellen-Stress gehört das Revier seit Dienstag wieder ganz den Tieren.

650 Quadratmeter mehr Fläche für die Bewohner der Anlage. © Zoo Dresden

Der Abriss des alten Terrariums ermöglichte die Vergrößerung des Außenbereichs für die Zebras und Giraffen. Satte 650 Quadratmeter mehr Platz können die Tiere jetzt genießen.

Eines der Highlights des neuen Geheges ist der hölzerne Unterstand. "So können die Zebras Tag und Nacht draußen bleiben, auch bei schlechtem Wetter", erklärt Zoo-Kurator Matthias Hendel (44).

Für den absoluten Komfort gibt es jetzt sogar eine beheizte Tränke, und ein Sandbad. Auch die Außenbegrenzung wurde neu gestaltet.

Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55) berichtet: "Wir sind sehr stolz, da dieses Projekt ausschließlich durch Spenden finanziert wurde".

Der Förderverein Zoofreunde unterstützte mit 250.000 Euro. Die restlichen 250.000 Euro konnten durch private Spenden von Besuchern gesammelt werden. "Dass dies gelungen ist, zeigt die hohe Verbundenheit der Dresdner mit ihrem Zoo."