Kopf hoch! Dresdner Giraffen-Gehege ist fertig
Dresden - Endlich fertig! Vier Monate mussten sich die Giraffen und Zebras im Dresdner Zoo ihr Zuhause mit Bauarbeitern und Baggern teilen. Nach dem ganzen Baustellen-Stress gehört das Revier seit Dienstag wieder ganz den Tieren.
Der Abriss des alten Terrariums ermöglichte die Vergrößerung des Außenbereichs für die Zebras und Giraffen. Satte 650 Quadratmeter mehr Platz können die Tiere jetzt genießen.
Eines der Highlights des neuen Geheges ist der hölzerne Unterstand. "So können die Zebras Tag und Nacht draußen bleiben, auch bei schlechtem Wetter", erklärt Zoo-Kurator Matthias Hendel (44).
Für den absoluten Komfort gibt es jetzt sogar eine beheizte Tränke, und ein Sandbad. Auch die Außenbegrenzung wurde neu gestaltet.
Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55) berichtet: "Wir sind sehr stolz, da dieses Projekt ausschließlich durch Spenden finanziert wurde".
Der Förderverein Zoofreunde unterstützte mit 250.000 Euro. Die restlichen 250.000 Euro konnten durch private Spenden von Besuchern gesammelt werden. "Dass dies gelungen ist, zeigt die hohe Verbundenheit der Dresdner mit ihrem Zoo."
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Dresdner Zoo: Tiere gewöhnen sich langsam an neues Zuhause
Die Bewohner haben ihr neues Zuhause am Anfang etwas skeptisch betrachtet, doch nach ausführlichem Erkunden und Herumschnüffeln, fühlen sich alle pudelwohl.
"Es war schön, alle Tiere endlich wieder zusammen toben zu sehen", freut sich Kurator Hendel.
Damit sich die Bewohner beim Einzug an die neuen Grenzen gewöhnen können, ist das Gehege aktuell durch ein rot-weißes Flatterband abgegrenzt.
Titelfoto: Bildmontage: Zoo Dresden, Stefan Häßler