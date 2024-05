Erste Bewohner im neuen Orang-Utan-Haus des Dresdner Zoos, doch es sind keine Affen

"Die Tiere haben sich sofort abgeleckt und aneinander gerieben", berichtete der Senior Kurator Matthias Hendel. Seither erkunden sie zusammen ihre gemeinsame Heimat und so auch am nächsten Tag das 1,30 Meter tiefe Schwimmbecken.

Einmal angekommen konnte Männchen Ravi es kaum abwarten, das Gehege zu erkunden, Weibchen Diyala ruhte sich zunächst noch etwas aus. Kurz darauf schaute aber auch sie sich ihre neue Unterkunft an.

Die zwei Jahre alten Tiere stammen ursprünglich aus dem französischen "Parc Zoologique de La Flèche" und dem "Planète Sauvage" in der Nähe von Nantes.

Am 26. April konnten die beiden Glattotter zum ersten Mal ihre knapp 145 Quadratmeter große Innenfläche erkunden, heißt es in einer Mitteilung vom Zoo Dresden .

Glattotter gelten als ausgezeichnete Schwimmer. © Zoo Dresden

Die Glattotter sind tagaktiv und ungefähr so groß wie die hierzulande vorkommenden Fischotter.

Was sie von der einheimischen Art jedoch unterscheidet, ist ihr Leben in Familienverbänden von bis zu zehn Mitgliedern.

In Zoos kommen die Tiere nicht oft vor, in Europa beispielsweise gibt es nur 18 Zoohaltungen. In Dresden ist nun der erste Zoo Deutschlands, bei dem man diese Art bestaunen kann.

Die Otter sollen später auch gezüchtet werden. Das sollte kein Problem darstellen, weil sie schon jetzt eine enge Bindung aufgebaut haben. "Er hat ihr sogar schon Fisch gebracht", erzählte Senior Kurator Hendel freudig.