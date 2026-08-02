Süßer Baby-Koala: Schau mal, wer da guckt!
Dresden - Wer guckt denn da im Dresdner Zoo aus dem Beutel? Das Jungtier von Koala-Dame Eerin (5)! Immer öfter traut es sich aus dem Beutel der Mama und schaut sich neugierig um.
Mit ein bisschen Glück können Besucher das Jungtier auf dem Rücken von Eerin sehen.
Bereits am 8. Januar hatte sie ihr drittes Baby zur Welt gebracht - am gleichen Tag musste Vater Mullaya (14) wegen eines Kiefertumors eingeschläfert werden.
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Eerin, ihr Jungtier, ihre 2003 geborene Tochter Janali und das im April eingezogene Koala-Männchen Kamaroo (3) sind in der Außenanlage am Professor-Brandes-Haus zu sehen.
Bis 16. August verlängert der Zoo donnerstags bis sonntags seine Öffnungszeiten auf 19.30 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Zoo Dresden