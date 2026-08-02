Süßer Baby-Koala: Schau mal, wer da guckt!

927 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wer guckt denn da im Dresdner Zoo aus dem Beutel? Das Jungtier von Koala-Dame Eerin (5)!

Von Katrin Koch

Dresden - Wer guckt denn da im Dresdner Zoo aus dem Beutel? Das Jungtier von Koala-Dame Eerin (5)! Immer öfter traut es sich aus dem Beutel der Mama und schaut sich neugierig um.

Das Jungtier reckt neugierig den Kopf aus Mamas Beutel.
Das Jungtier reckt neugierig den Kopf aus Mamas Beutel.  © Bildmontage: Zoo Dresden

Mit ein bisschen Glück können Besucher das Jungtier auf dem Rücken von Eerin sehen.

Bereits am 8. Januar hatte sie ihr drittes Baby zur Welt gebracht - am gleichen Tag musste Vater Mullaya (14) wegen eines Kiefertumors eingeschläfert werden.

Das Koala-Jungtier traut sich sogar schon auf den Rücken von Mama Eerin.
Das Koala-Jungtier traut sich sogar schon auf den Rücken von Mama Eerin.  © Bildmontage: Zoo Dresden
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Eerin, ihr Jungtier, ihre 2003 geborene Tochter Janali und das im April eingezogene Koala-Männchen Kamaroo (3) sind in der Außenanlage am Professor-Brandes-Haus zu sehen.

Bis 16. August verlängert der Zoo donnerstags bis sonntags seine Öffnungszeiten auf 19.30 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Zoo Dresden

Mehr zum Thema Zoo Dresden: