Süßer Baby-Koala: Schau mal, wer da guckt!

Dresden - Wer guckt denn da im Dresdner Zoo aus dem Beutel? Das Jungtier von Koala- Dame Eerin (5)! Immer öfter traut es sich aus dem Beutel der Mama und schaut sich neugierig um.

Das Jungtier reckt neugierig den Kopf aus Mamas Beutel. © Bildmontage: Zoo Dresden

Mit ein bisschen Glück können Besucher das Jungtier auf dem Rücken von Eerin sehen.

Bereits am 8. Januar hatte sie ihr drittes Baby zur Welt gebracht - am gleichen Tag musste Vater Mullaya (14) wegen eines Kiefertumors eingeschläfert werden.