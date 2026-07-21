Was ist mit dem Hengst los? Trampeltier mit bandagiertem Höcker

Dresden - Besucher im Dresdner Zoo rieben sich verwundert die Augen: Trampeltierhengst Samuel ist praktisch nackt und einer seiner Höcker ist bandagiert.

Trampeltierhengst Samuel hat den vorderen Höcker bandagiert. © Holm Helis

Noch vor wenigen Wochen zierten Fellbüschel den imposanten Körper des Trampeltiers, das sowohl mit niedrigen als auch mit hohen Temperaturen klarkommt: "Damit das so ist, verlieren Trampeltiere Anfang des Sommers ihr dichtes Winterfell, das in großen Büscheln ausgeht", berichtet eine Sprecherin.

Bei diesem Fellwechsel helfen die Tierpfleger ein wenig nach, indem sie "die in Fetzen herunterhängende Wolle auszupfen".

Weil Samuel gerade eine entzündliche Hautwunde aufweist, ist sein vorderer Höcker mit einem Mullverband umwickelt: "Etwa alle zwei bis drei Tage wird neue Salbe aufgetragen, ein neuer Verband gemacht."