Tropen-Affen sollen in Dresden Nachwuchs zeugen

Eine Herausforderung ist der Speiseplan der Brillenlanguren: Sie fressen hauptsächlich grünes Laub, in Deutschland gerne von Eiche, Buche, Ahorn ... Gibt es im Winter kein Frischlaub, wird vorher gesammelt.

Am vergangenen Mittwoch zog die junge Affenfamilie aus dem Artenschutzzentrum Grasleben (Niedersachsen) nach Dresden .

Übrigens wird Jungtier Felipe in zwei bis drei Jahren geschlechtsreif und könnte dann zur Zucht an andere Zoos abgegeben werden.

"Brillenlanguren gibt es deutschlandweit nur in Erfurt, Grasleben und jetzt in Dresden. Ziel ist aber, die Population anzukurbeln. In Dresden dürfen Weibchen Latura und Männchen Apollo gerne für weiteren Nachwuchs sorgen", betont Hendel.