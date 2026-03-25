Wie niedlich sind die denn? Dresdner Zoo hat neue Pandas

Dresden - Jetzt wird's wieder flauschig im Dresdner Zoo . Letzte Woche sind zwei Kleine Pandas eingezogen. Nach langer Pause tapsen die stark gefährdeten Raubtiere wieder durch ihre Anlage. Und bei diesem süßen Duo hoffen alle schon jetzt auf Nachwuchs.

Jacky (4) und Shan (9 Monate) können allem Anschein nach gut miteinander. © Thomas Türpe

Jacky (4) aus der Schweiz und Shan (9 Monate) aus der Slowakei wurden gezielt vom Zuchtprogramm zusammengebracht. "Wir sind wirklich sehr froh, dass wir dieses Mal vom Zuchtbuch mit einem Pärchen bedacht wurden", sagt Zoo-Kurator Matthias Hendel (43).

Und zwischen den beiden stimmt offenbar sofort die Chemie: "Die Kolleginnen würden sagen, sie haben sich ein Küsschen gegeben, also mal kurz Nase an Nase gestupst. Es läuft alles sehr harmonisch."

Bis Juli letztes Jahr hatte Panda Aki (†11) das Gehege noch bewohnt. Nach einem nur knapp 4-monatigen Aufenthalt in Dresden musste er jedoch eingeschläfert werden. Nun kehrt wieder Leben in die erst im vergangenen Jahr aufgehübschte Panda-Anlage ein.

Gemeinsam erkunden sie neugierig ihr Gehege, markieren alles und fressen sich durch Bambus, Obst und Gemüse.