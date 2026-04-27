Warum investiert die Weiße Flotte im Dresdner Zoo 1,5 Millionen Euro?

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Mehr als 1,5 Millionen Euro investiert die Sächsische Dampfschifffahrt in den Dresdner Zoo. Warum denn das?

Von Katrin Koch

Dresden - Die Weiße Flotte macht die Zoo-Cafés flott. Das legendäre "Pinguin Café" wird aufgefrischt, die "Afrika Lodge" sogar komplett neu gebaut. Mehr als 1,5 Millionen Euro investiert die Sächsische Dampfschifffahrt in beide Objekte, die sie gastronomisch bewirtschaftet. Eine Vertragsverlängerung um weitere zehn Jahre macht das finanzielle Engagement möglich.

Ziehen an einem Tau: Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55, l.) und die beiden Flotten-Geschäftsführer Astrid Rockel (45) und Stefan Bloch (46).
Ziehen an einem Tau: Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55, l.) und die beiden Flotten-Geschäftsführer Astrid Rockel (45) und Stefan Bloch (46).  © Ove Landgraf

"Wir sind sehr froh, dass wir mit der Weißen Flotte einen Partner haben, der investiert. Wir könnten das Vorhaben nicht stemmen", sagt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (55) unumwunden.

"Schon im Oktober werden wir die alte Afrika Lodge komplett abreißen", kündigt Flottenchef Stefan Bloch (46) an. "Wir errichten ein neues Holzhaus, die Zahl der überdachten Plätze wird sich von rund 100 auf 200 bis 250 Plätze erhöhen."

Im Mai 2027 soll die Lodge die ersten Gäste verköstigen. Danach krempeln die Handwerker im "Pinguin Café" die Ärmel hoch.

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"Fußboden, Wände und Mobiliar werden gemütlicher gestaltet - in Gelb- und Holztönen. Es soll nicht mehr wie in einer Bahnhofshalle aussehen", gibt Bloch einen Ausblick. Originelle Pinguin-Lampen werden der Hingucker.

Veränderungen im Gastro-Angebot gibt es schon.

Die neue "Afrika Lodge" wird um Sitzplätze und Pagoden aufgestockt.
Die neue "Afrika Lodge" wird um Sitzplätze und Pagoden aufgestockt.  © Ove Landgraf
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Das "Pinguin Café" wird ab Herbst 2027 gemütlicher gemacht.
Das "Pinguin Café" wird ab Herbst 2027 gemütlicher gemacht.  © Ove Landgraf

Zoo und Flotte eint ein Ziel

Die Visualisierung zeigt, wie das "Pinguin Café" nach der Fertigstellung aussehen wird.
Die Visualisierung zeigt, wie das "Pinguin Café" nach der Fertigstellung aussehen wird.  © Ove Landgraf

"Wir wollen nicht nur Currywurst anbieten", so Küchenchef René Heilig (40). "Obwohl ich die am Wochenende sehr gern im Zoo esse", schmunzelt Zoodirektor Ukena.

Mehr frische Produkte, Bowles, Salate und Poutine (kanadische Pommes mit Toppings und Gemüse) haben es schon auf die Karte geschafft. Die Preise reichen von 3,50 bis 12 Euro.

Zoo und Flotte eint das Ziel: Die Besucherzahlen sollen sich erhöhen und die Gäste sich wohlfühlen.

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"Deshalb denken wir auch darüber nach, dass Zoo-Jahreskarteninhaber einen Rabatt beim Dampferfahren bekommen", so Ukena. Vielleicht noch in diesem Jahr. Außerdem will sich der Zoo für Abendveranstaltungen öffnen.

Titelfoto: Ove Landgraf

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