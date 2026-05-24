24.05.2026 07:23 Zum Pfingstsonntag noch nichts vor? Hier haben wir acht Tipps!

Zum Pfingstsonntag könnt Ihr die guten Temperaturen perfekt nutzen. Wir haben acht Tipps für Veranstaltungen in und um Dresden.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Passend zum Pfingstsonntag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite – die Sonne kommt raus und wir dürfen uns über Temperaturen von bis zu 29 Grad freuen! Wenn das mal kein Grund ist, um den freien Tag mit tollen Aktivitäten zu füllen. Hier haben wir acht tolle Tipps für Dresden und Umgebung!

Hoffest

Klingenberg - Zum Hoffest mit Handwerker- und Bauernmarkt bei Essig Schneider (Manufaktur für Essig, Senf und andere kulinarische Spezialitäten aus dem sächsischen Erzgebirge, Am Bahnhof 2) werden am Pfingstsonntag von 10 bis 17 Uhr rund 60 Händler auf rund 15.000 Quadratmetern erwartet. Es gibt unter anderem Live-Musik, eine Greifvogelschau und Alttechnik zu erleben. Mit Basteln, Hüpfburg, Reiten und Eisenbahn werden die Kinder empfangen. Wer möchte, kann eine Betriebsführung machen, das Museum besuchen oder im Hofverkauf stöbern. Freut Euch auf frische, regionale Spezialitäten direkt vom Erzeuger sowie Vorführungen von altem Handwerk. Infos unter: essig-schneider.de

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Lust auf ein erlebnisreiches Hoffest in Klingenberg? (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Parkführung

Rammenau - Lernt den Schlosspark Rammenau (Am Schloss 4) in seiner ganzen Vielfalt kennen. Entdeckt am Pfingstsonntag ab 14 Uhr farbenfrohe Hortensien, uralte knorrige Buchen und geheimnisvolle Ruinen. Erfahrt Wissenswertes über heimische Tiere, Vögel und Pflanzen, Filmdreharbeiten und Geistergeschichten. Kosten: 13/6 Euro. Infos unter: barockschloss-rammenau.com

Euren sonnigen Pfingstsonntag könnt Ihr perfekt im Schlosspark Rammenau verbringen. © Sebastian Kahnert

Deutscher Mühlentag

Radeberg - Zum Deutschen Mühlentag öffnen rund 85 sächsische historische Mühlen ihre Tore. Von Schauwerkstatt bis hin zu Führungen – das Programm hat viel zu bieten. In unserer Region macht unter anderem die Radeberger Schlossmühle (Schloßstraße 8) mit. "Mahlgäste" dürfen selbst Weizen aufschütten und beim Schroten zusehen. Zu jeder vollen Stunde gibt es Führungen. Kinder können sich aufs Mühlgrabenfloß freuen. Geöffnet am Pfingstsonntag von 12 bis 17 Uhr, am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr. Infos unter: schlossmuehle-radeberg.de

Zum Deutschen Mühlentag könnt Ihr sämtliche Mühlen aus einer etwas anderen Perspektive betrachten. (Symbolfoto) © 123rf/lcrms

Pfingstfest im Wildpark Osterzgebirge

Altenberg - Am Sonntag habt Ihr die Möglichkeit, ein tolles Pfingstfest im Wildpark Osterzgebirge (Dresdner Straße 37) mit der ganzen Familie zu feiern! Von 11 bis 17 Uhr gibt es spaßige Aktionen wie Ponyreiten, Kinderschminken, ein Kinder-Quiz und natürlich das ständige Beobachten der Tiere. So können Groß und Klein das gute Wetter perfekt nutzen. Infos unter: wildpark-osterzgebirge.de

Verbringt ein schönes Pfingstfest im Wildpark Osterzgebirge. (Archivfoto) © Petra Hornig

Museumsfest

Radebeul - Das Museumsfest in Radebeul/Hoflößnitz ist für große und kleine Interessenten ein tolles Erlebnis – von 11 bis 18 Uhr stehen viele verschiedene Programmpunkte auf dem Plan! Bei freiem Eintritt gibt es kostenlose Führungen für Groß und Klein. Kinder können bei einem Mal-Workshop ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es wird zudem ein Puppentheater und ein Pfingstsingen gemeinsam mit dem Lößnitzchor geben. Außerdem dürfen sich die Jüngsten unter anderem über Basteleien, eine Hüpfburg und Kinderschminken freuen. Infos unter: hofloessnitz.de

Wer Lust auf einen ereignisreichen Tag hat, ist beim Museumstag in der Hoflößnitz genau richtig. © Tobias Koch

Kunst:offen Sachsen

Gohrisch - Kunstliebhaber aufgepasst! Am Pfingstsonntag öffnet Yvonne Brückner die Türen ihres Ateliers in der Sächsischen Schweiz (Lindenweg 214). Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr hinter die Kulissen blicken und Werke von gleich drei Generationen begutachten – der Garten verwandelt sich dabei in eine Art Open-Air-Galerie. Regina, eine Keramikkünstlerin, und die Malerinnen Elisa und Yvonne werden live vor Ort Kunst schaffen, wobei Ihr zuschauen, Fragen stellen und mit ihnen ins Gespräch kommen könnt. Ausgewählte Werke können auch gekauft werden. Eintritt frei. Infos unter: yvonne-brueckner.com

In der Sächsischen Schweiz könntet Ihr eine Pfingstwanderung mit einem Abstecher in ein Atelier verbinden. (Symbolfoto) © 123RF/4559585

Ostsächsischer Töpfermarkt

Dresden - Der 12. Ostsächsische Töpfermarkt findet passend zum Pfingstsonntag statt. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr am Dr.-Külz-Ring tolle handgefertigte Werke bestaunen – im besten Fall findet das ein oder andere Getöpferte auch einen neuen Besitzer! Viele, auch internationale, Händler stehen mit ihren Ständen für Euch zur Verfügung. Wer unter freiem Himmel also ein wenig stöbern möchte, ist bei dem Markt genau richtig. Infos unter: keramikundunikate.de

Beim 12. Ostsächsischen Töpfermarkt könnt Ihr durch verschiedenste handgemachte Tonwaren stöbern. (Symbolfoto) © 123rf/spitzi1

HYPNOSIS - Techno All Night Long

Die GrooveStation verwandelt sich in der Nacht auf Montag zu einem dunklen, hypnotischen Ort. (Archivfoto) © Petra Hornig