Nach Guerilla-Aktion: Braucht die Johannstadt weitere Zebrastreifen?

Dresden - Schon zum zweiten Mal wurde in dieser Woche ein "Zebra"-Streifen um die Verkehrsinsel an der Kreuzung Pfotenhauer- Ecke Arnoldstraße gemalt. Die Stadt stellt Strafanzeige und will Tausende Euro in die Hand nehmen, um es zu beseitigen. Aber könnte die familien- und rentnerreiche Johannstadt einen Fußgängerüberweg vor Ort nicht gut gebrauchen?

Die Müllabfuhr rauscht an Verkehrsinsel und Zebras vorbei. © Norbert Neumann

In der Nacht zum Donnerstag malte das "Widerstandskollektiv", ein Nachfolger der "Letzten Generation", Zebras auf die Pfotenhauer.

Keine 24 Stunden, nachdem die Stadt dort ebenfalls "illegal" hingeschmierte Zebrastreifen entfernen ließ. Kosten: 3300 Euro.

Die "bedauerliche" Aktion wird als "Sachbeschädigung an der Straße" bewertet, schreibt Bau-Referent Edwin Seifert auf TAG24-Nachfragen. Es stellte aber "keinen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar, wie die vorherigen Streifen".

Die Polizei hat Ermittlungen dazu bereits aufgenommen, die Stadt will den Schaden ersetzt haben. Fragen zur Verkehrssituation vor Ort blieben erneut unbeantwortet.