Demos in Dresden-Mickten: Protestierende fordern "Islamisten raus!"

Dresden - Gleich zwei Demos beeinträchtigen den Verkehr in Dresden -Mickten am Freitagabend.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © privat

Zum einen sind seit 19 Uhr circa 150 Teilnehmer am Dreyßigplatz unter dem Motto "Islamisten raus!" unterwegs. Zum anderen gehen etwa 50 Menschen ebenfalls um 19 Uhr los, mit der Forderung "Kein Platz für Straftäter".

Was auf den ersten Blick recht ähnlich klingt, könnte unterschiedlicher nicht sein.

Während die größere Demo von den Freien Sachsen angemeldet worden ist, also einer rechtsextremen Partei, stehen hinter der anderen Demo linke Teilnehmer unter der Führung von Fred.dielinkesocke.

Die beiden offiziell angemeldeten Demos laufen seit 19 Uhr und sollen gegen 21 Uhr bzw. 21.30 Uhr enden. Fotos zeigen, dass womöglich mehr Menschen, als insgesamt 150 unterwegs sind. Sie laufen die Lommatzscher Straße entlang.