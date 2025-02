100 Männer an einem Tag noch nicht der Gipfel: Das hat Porno-Star Lily Phillips jetzt vor!

Derbyshire (England) - Sie sucht schon nach der nächsten "Herausforderung"! Lily Phillips (23) sorgte Ende vergangenen Jahres für großes Aufsehen, als sie in nur 14 Stunden mit 101 Männern schlief . Jetzt möchte der Erotik-Star offenbar wieder mit einer großen Zahl beeindrucken.

Mit einer 14-Stunden-Orgie erlangte Lily Phillips (23) weltweit Bekanntheit. Jetzt hat sie offenbar ein neues "Projekt" in der Pipeline. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lilyphillip_s, Screenshot/TikTok/lilyphillips_sxo

In einem TikTok-Video erklärte die Engländerin, dass sie diese Woche nach ihrem ältesten Fan sucht, um ihn im Bett verwöhnen zu können.

"Wenn ihr in euren Sechzigern oder Siebzigern seid, dann meldet euch bei mir - und ich besuche euch", kündigte die Blondine während der Fahrt in einem Auto an.

Mit einem weiteren Clip untermauerte sie ihr Vorhaben anschließend noch und machte klar, dass sie wirklich keine Altersgruppe ausschließen würde: "Das ist eine Nachricht für alle, die in einem Pflegeheim wohnen: Ich würde mich liebend gerne um euch kümmern", sagte die 23-Jährige und zwinkerte dabei lasziv in die Kamera.

Ob die Porno-Darstellerin tatsächlich einen in die Jahre gekommen und damit geeigneten Bewerber gefunden hat und schon an dem skurrilen Techtelmechtel der Generationen arbeitet, bestätigte sie bislang nicht.