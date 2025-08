Mimi liebt es, nackt zu sein: 44-Jährige begleitet Stadtrat auf umstrittene FKK-Swinger-Reise

Für 20 Teilnehmer soll es am Samstag für acht Tage an die französische Mittelmeerküste gehen. Stadtrat Ferrat von der Wählervereinigung Die Mannheimer hatte Mitte Mai eine Anzeige im Amtsblatt veröffentlicht und dabei zu einer "Politischen Bildungsfahrt nach Cap d’Agde" aufgerufen.

Teilnehmerin Mimi hat Onlyfans. Ihre sexuellen Neigungen hält sie nicht hinterm Berg. © Uwe Anspach/dpa

Zu Cap d'Agde gehört die FKK-Anlage Village Naturiste. Dort lässt sich laut Ferrat nackt einkaufen, nackt in Restaurants essen, nackt am Strand liegen, nackt leben.

Sex auch mit vorher Unbekannten sei etwa in den dort vorhandenen Swingerclubs möglich oder an einem bestimmten Teil des Strandes.

"Ich bin allgemein auch selbst gerne nackt, also kleidungslos", sagt Mimi, die aus einem Dorf in der Nähe von Mannheim kommt.

Ihren Namen will sie lieber nicht veröffentlicht sehen, um - wie sie sagt - weiteren Ärger bei der Arbeit zu vermeiden. "Die mögen nicht das, was ich mache, dass ich so frei lebe und auch damit so frei umgehe."

Mimi verdient zudem eigenen Angaben zufolge über die Erotikplattform "Onlyfans" Geld mit Nacktbildern.