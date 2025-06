Beef der Erotik-Superstars! Bonnie Blue packt über Lily Phillips aus: "Keine Gehirnzellen"

Bonnie Blue (26, r.) und Lily Phillips (23) sind aktuell nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. © Montage: Instagram/lilyphillip_s, Instagram/bonnie_blue_xox

Gemeinsam mit dem hochumstrittenen Internet-Hetzer Andrew Tate (38) war die Britin kürzlich im Podcast "The Disruptor" des britischen Unternehmers Rob Moore (48) zu Gast.

Dabei packte die 26-Jährige über ihre zerstrittene Beziehung zu Lily Phillips aus. Beide haben sich in den vergangenen Monaten durch ihre irren Sex-Aktionen und -Rekorde in die Riege der berühmtesten Erotik-Damen der Welt gevögelt.

Eines der ersten viralen Events war Bonnies College-Tour im vergangenen Jahr, auf der auch Lily eingeladen war. Damals standen die beiden sogar zusammen vor der Kamera.

Doch Letztere soll danach so getan haben, als würde sie Bonnie nicht kennen. Für die Britin ein krasser Dolchstoß: "Ich war dann so: Das ist seltsam, weil wir gerade einen Gang***g zusammen gemacht haben. Ich habe ihn organisiert. Ich habe für das Shooting bezahlt. Ich habe es in meinen sozialen Medien beworben. Ich habe alles vermarktet."