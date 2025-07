"28 Mal pro Woche": Laura Müller spricht Klartext über ihr Sexleben

USA - Laura Müller verrät in einem Instagram-Video private Details über ihr Sexleben mit Michael Wendler .

Alles in Kürze

Laura Müller (24) verrät, dass sie und Michael Wendler (53) 28 Mal pro Woche Sex haben. © TVNOW / Max Kohr

In dem Clip ist die Influencerin zu sehen, wie sie breitbeinig in einem braunen Zweiteiler auf der Couch sitzt und in ihr Handy spricht.

Dabei beantwortet die 24-Jährige offenbar eine Zuschauerfrage: Wie oft sie und Micha "Knick-Knack" pro Woche haben.

Ganz unverblümt antwortet sie: "Die Woche hat sieben Tage, also sind 28 Mal in der Woche perfekt, damit man sich nicht entfremdet." Mit dieser Offenheit sorgte sie in den Kommentaren für reichlich Kritik.