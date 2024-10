62 Millionen Euro mit "nur" 33 Videos? Erfolgreichstes OnlyFans-Model der Welt geht in den Ruhestand!

Los Angeles - Wer sich mit 28 zur Ruhe setzen kann, muss wohl einiges richtiggemacht haben: Corinna Kopf folgen nicht nur auf Instagram, TikTok, X, Twitch und YouTube Millionen an Usern - das meiste Geld machte die US -Amerikanerin mit ihrem Profil auf der Erotik -Plattform OnlyFans! Doch damit scheint nun Schluss zu sein.

Corinna Kopf (28) wurde durch OnlyFans zur Multimillionärin. © Montage: Instagram/corinnakopf

Sie nahm in drei Jahren das ein, was andere in Jahrhunderten nicht verdienen würden: Corinna Kopf ist der wahrscheinlich erfolgreichste OnlyFans-Star der Welt.

Doch auf X (ehemals Twitter) deutete sie nun ihren Rückzug aus dem Business an. "Kein Link mehr in der Bio …….", war dort am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zu lesen. Zur Erklärung: In der "Bio" ihrer Social-Media-Kanäle haben Erotik-Models üblicherweise die Links zu ihren freizügigeren Profilen stehen.

Doch bei der 28-Jährigen sucht man diese nun vergeblich. Ihre OnlyFans-Seite war zwar zunächst noch online, neue Aufnahmen postete sie aber nach ihrer inoffiziellen Karriereende aber nicht mehr.

Dabei hatte Kopf mit ihrer vergleichsweise kurzen Laufbahn in der Erotik-Branche unglaublichen Erfolg: In einem Twitch-Stream ließ sie andere Influencer ihre Einnahmen betrachten - woraufhin diese komplett vom Glauben abfielen.

Demnach soll die schöne US-Amerikanerin umgerechnet rund 62 Millionen Euro mit ihrem OnlyFans-Profil verdient haben - und das, obwohl sie der Seite erst 2021 beigetreten war!