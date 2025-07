Nach EOTB-Rausschmiss wegen Prügel-Eklat: Sahel zeigt sich reumütig

Hamburg - In der letzten Folge von " Ex on the Beach " hat Sahel (25) für ordentlich Wirbel gesorgt! Wegen eines Gewaltvorfalls wurde die Kandidatin aus der beliebten Reality-Show geworfen. Nun meldet sich die Troublemakerin mit einem reumütigen Statement zu Wort.

Sahel nahm die Kritik aus der Community ernst und zeigte Verständnis für die negativen Kommentare. © Fotomontag: Instagram/whitechoccolat

Am Dienstag postete die Hamburgerin ein Statement auf Instagram, in dem sie sich in aller Öffentlichkeit für ihren Ausraster in der Show entschuldigte.

Sahel begann mit einer deutlichen Botschaft: "Gewalt hat weder im privaten Umfeld noch vor laufender Kamera einen Platz. Und natürlich war es falsch, wie ich reagiert habe."

Die ehemalige EOTB-Teilnehmerin sprach deutlich und unternahm keinen Versuch, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Dennoch bat sie die Zuschauer um ein Mindestmaß an Verständnis für den emotionalen Ausnahmezustand, in den sie geraten sei.

"Ich glaube, die Leute, die es gesehen haben, konnten eventuell nachvollziehen, dass bei mir die Sicherungen durchgebrannt sind", erklärte sie weiter und betonte gleichzeitig, dass ihr Handeln keinesfalls entschuldbar gewesen sei.

Besonders wichtig war Sahel dabei ihre persönliche Entschuldigung an Joshi Gyamfii (25), der in dem Moment das Opfer ihres Ausrasters geworden war. "Wir hatten das privat schon geklärt gehabt", so die Skandalnudel.

Sie beschrieb sich außerdem als einen Menschen, der Fehler mache - wie jeder andere auch - und betonte, dass sie daran arbeite, ihre impulsive Art besser unter Kontrolle zu bringen.