Affäre mit Schüler (15)? Lehrerin ist ihren Job los

Lee County - Im US-Bundesstaat Georgia wurde Anklage gegen Danielle Weaver (29) erhoben. Der Lehrerin wird ein sexuelles Verhältnis mit einem minderjährigen Schüler nachgesagt.

Danielle Weaver (29) kam nach Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß. © Lee County Sheriff's Office

Die Ermittlungen begannen am 3. Februar und werden vom Giorgia Bureau of Investigation (GBI) geleitet. Laut dem GBI ist das Opfer 15 Jahre alt, schreibt The Sun.

Der Pädagogin wird demnach Kindesmissbrauch vorgeworfen. Ob sie dem Opfer unangemessene Nachrichten schrieb und wie oft es verbotenen Küssen oder Sex kam, werde nun unter dem Schlagwort sexueller Missbrauch untersucht.

Die Lehrerin wurde zunächst festgenommen. Gegen Zahlung einer Kaution von 50.000 US-Dollar (42.000 Euro) kam die 29-Jährige inzwischen auf freien Fuß. Ihren Job ist sie dennoch los.

Die Schulbehörde bestätigte, dass Weaver von ihrer Stelle als Lehrerin zurückgetreten sei.