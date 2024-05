Anna Heiser macht Party in Münchens Clubs: Eine Sache findet sie besonders eklig!

München - Das war wohl nichts! Am Sonntag meldet sich Anna Heiser (33) in ihrer Instagram-Story bei den Fans. Sie sieht ziemlich mitgenommen aus, gibt direkt zu, dass sie in der Nacht ordentlich gebechert und bis 5 Uhr morgens in München gefeiert hat. Dabei hatte sie erst vor wenigen Tagen angekündigt, keinen Alkohol mehr trinken zu wollen. Später am Tag findet die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin deutliche Worte. So war ihre Party-Erfahrung - und diese Sache fand sie besonders eklig!