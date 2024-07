Antisemitismus, häusliche Gewalt, Morddrohungen: Jetzt wird gegen Rapper Mois ermittelt

Mois hatte seine Ex-Frau Anys beschuldigt, ihn mit dem Rapper Sun Diego (35) betrogen zu haben und rechtfertigte damit all die Gewalt, die er ihr in sieben Jahren angetan habe. Beweise für die angebliche Affäre gebe es nicht und sowohl Anys als auch Sun Diego selbst bestreiten die Vorwürfe.

Sieben Jahre lang ging Anys durch die Hölle. © Screenshot/Instagram/@aanyskh

Selbst wenn der Vorwurf der Affäre stimmen sollte, rechtfertigt dies nicht die Gewalt und den Terror, den er seiner Ex-Frau über sieben Jahre lang angetan hat.

In einem fast zweistündigen Statement berichtet sie, dass Mois während der Ehe kaum für sie da gewesen sei.

Sie habe bei ihrer Schwiegermutter gelebt, die sie psychisch fertiggemacht habe. Ihr wurde der Kontakt zu Familie und Freunden verboten, sie wurde schlecht behandelt und musste immer den Haushalt machen. Anys und ihr Sohn hatten jahrelang keinen Kontakt zur Außenwelt. Ihre Schwiegermutter habe sie geschlagen, auch während der Schwangerschaft.

Sie hatte keinen Zugang zu ihrem Handy, musste teilweise auf dem Boden schlafen und durfte nicht ins Krankenhaus. Eines Tages beschloss sie, sich das Leben zu nehmen, weil "ihr Leben zur Hölle gemacht wurde", und rannte auf eine Straße, glücklicherweise verfehlte das Auto sie.

Mois nahm in dieser Zeit viele Drogen, schrie sie an und schlug zu. Eines Tages eskalierte die Situation so sehr, dass er sie würgte und ihr ein Messer an den Hals hielt. Nachbarn, die den Streit durch ein offenes Fenster hörten, riefen die Polizei, die Schlimmeres verhinderte. Und das alles vor den Augen ihrer Kinder.

Als sie sich endlich trennen wollte, wurde sie von Mois erneut geschlagen. In ihrer Verzweiflung rannte sie in die Küche, nahm ein Messer und wollte sich umbringen, bevor er es tun konnte. Im letzten Moment konnte die Polizei eingreifen.

Im Gegensatz zu Mois konnte Anys fast alles beweisen.