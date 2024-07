Aufatmen, liebe Männer! Erotik-Star klärt über perfekte Penis-Größe auf

"Größer ist nicht unbedingt besser, und da ich und viele andere Mädchen in der Branche so klein und zierlich sind, kann [ein großer Penis] ein echter Nachteil sein, da es uns bei der Erstellung unserer Videos weh tut", berichtet Belle Olivia laut dem Daily Star .

Die in Manchester lebende Erotik-Darstellerin will den Herren der Schöpfung damit etwas den Druck nehmen. "Männer können vergessen, was sie in Pornos Außergewöhnliches sehen."

Ein sogenannter "Boyfriend-Penis", also ein normalgroßes Glied und nicht das, was in vielen Schmuddel-Filmchen so zu sehen ist, sei den meisten Frauen laut Belle viel lieber.

Die 21-Jährige erklärt: "Keine Frau möchte am Ende nicht mehr laufen können, nur weil sie Sex hatte!"