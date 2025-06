Bonnie Blue streicht irren Sexmarathon! Sie plant schon das nächste Event - und jeder kann live dabei sein

London - Für Bonnie Blue (26) scheint es in puncto sexuelle Fantasien keine Grenzen zu geben. Ein besonders krasses Sex-Event musste der Erotik -Superstar nun aber trotzdem absagen. Doch ihre Fans können beruhigt sein: Die Britin hat schon die nächste versaute Aktion in der Pipeline ...

Warum die Erotik-Queen die geplante 24-Stunden-Orgie abgesagt hat, verriet sie nicht. Zuvor hatte es sehr viele negative Reaktionen auf ihren Plan gegeben. Doch durch so etwas ließ die Britin sich bislang eigentlich noch nie zurückhalten.

Einige Tage später setzte sie der eh schon irren Aktion noch einen drauf, erklärte das Ganze zum "Petting-" bzw. "Streichel-Zoo": "24 Stunden lang gehöre ich nur euch. Gefesselt, geknebelt, gebeugt, bettelnd – wie immer du mich willst, kannst du mich haben. Keine Grenzen. Keine Pausen. Nur ich, in einer Kiste und bereit, benutzt zu werden."

Bonnie plant nun einen verruchten Livestream. © Instagram/bonnieblue

Statt also den gesamten 15. Juni als Sexobjekt für 2000 Männer zu verbringen, startet Bonnie Blues neues Projekt nun sogar noch einen Tag früher, am kommenden Samstag.

"Am 14. Juni mache ich den verrücktesten und größten Livestream aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn seht", berichtete sie auf TikTok.

"Bonnie Blue mag es groß, deshalb plant sie den größten Livestream aller Zeiten", hieß es in der dazugehörigen Videobeschreibung.

Was genau in dem Stream zu sehen sein wird, verrät die berühmte Blondine wohl erst in den kommenden Tagen.

Brisant: Erst kürzlich hatte ihre Kollegin und Dauer-Konkurrentin Lily Phillips (23) ebenfalls eine ähnliche Aktion angekündigt. Die beiden duellieren sich somit weiter um den Titel der verrücktesten Erotik-Dame der Welt.