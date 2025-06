Zum Anbeißen! Bianca Censori sorgt in knappem Candy-Outfit für Aufsehen

New York City (USA) - Kein Platz für Fantasie: Bianca Censori (30) sorgt mit einem essbaren Dessous für Aufsehen.

Kanye West (48) und Bianca Censori (30) sind seit Dezember 2022 ein Paar. (Archivbild) © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gemeinsam mit Ehemann Kanye West (48) wurde sie vor wenigen Tagen in der US-Metropole New York gesichtet und zog dabei mit ihrem gewagten Look (siehe unten) erneut alle Blicke auf sich.

Wie Page Six berichtet, trug das Model ein Unterwäsche-Set aus bunten Süßigkeiten, kombiniert mit silbernen High-Heels.

Im Gegensatz zu seiner Frau trug der Yeezy-Gründer einen schlichten weißen Pullover und eine schwarze Hose.

Seit ihrer kurzen Trennung im April zeigt sich Censori wieder regelmäßig in äußerst freizügigen Outfits. Auslöser für die Beziehungspause sollen die antisemitischen Social-Media-Ausbrüche des Rappers gewesen sein.