Erneut Vorwürfe gegen Kanye West: Er soll Ex-Assistentin als "Sex-Geschenk" angeboten haben

Viele dieser mutmaßlichen Übergriffe sollen sich während einer Geschäftsreise in die US-Stadt San Francisco ereignet haben, wie Page Six berichtete.

Kanye "Y" West hat sich bislang noch nicht zu den neuen Vorwürfen geäußert. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In der Klage heißt es weiter, West habe "Frauen als sexuelle Geschenke an Männer angeboten" - angeblich auch Pisciotta.

Doch die Liste der Vorwürfe ist noch länger: Immer wieder habe der Rapper sie mit obszönen Kommentaren über ihren Körper belästigt, sie gezwungen, enge Kleidung zu tragen, sie regelmäßig unangemessen berührt und sie genötigt, ihm beim Sex mit anderen Frauen zuzusehen.

Außerdem soll er ihr intime Bilder geschickt, von ihr das Gleiche verlangt und sie mehrfach aufgefordert haben, an seinen sexuellen Handlungen teilzunehmen - was sie stets abgelehnt habe.

Nach ihrer Kündigung sei die Situation weiter eskaliert: West sei in eine Wohnung in ihrem Haus gezogen - was die 36-Jährige in Angst versetzt habe.

Die Liste der Anschuldigungen ist lang - bislang gibt es von Kanye West selbst keine öffentliche Stellungnahme. Ob und wie er auf die schweren Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.