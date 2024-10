Bill Kaulitz' pikantes Sex-Geheimnis: Bei diesem Star ging es heiß her

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) erzählt in seiner Radioshow von einem pikanten Stelldichein. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

In Bills neuer Radiosendung "Die kürzeste Show der Welt" auf "BigFM" stellt sich der Musiker den Fragen seiner Zuhörer. Einer möchte wissen, was denn der ungewöhnlichste Ort sei, an dem der 35-Jährige schon Sex gehabt hatte.

"Bei Roland Emmerich auf der Gästetoilette!", platzt Bill in seiner Show prompt hervor.

Der 68-jährige Star-Regisseur hatte ihn zu einer Hausparty eingeladen - was der Blondschopf direkt ausnutzte. Ob Emmerich davon schon wusste ...?

Seine Ansprüche an seinen Bett- oder besser gesagt, Klopartner waren scheinbar nicht sehr hoch. Ein Gast hatte ihm den ganzen Abend über schöne Augen gemacht.

"Ich dachte eigentlich, ich finde noch jemand Besseres, hab ich aber nicht", erläutert der 35-Jährige, "am Ende des Abends habe ich zu ihm rübergeguckt und gesagt: 'Ich muss auf Toilette, willst du mit?'".

Den Namen des Auserwählten behält er aber für sich.