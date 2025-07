Witzige Sex-Beichte: Bill Kaulitz hinterließ Haarbüschel in Liebhabers Unterhose

Alles in Kürze

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) packt in seinem Podcast eine witzige Sex-Beichte aus. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Ich hatte neulich nämlich einen Sex-Unfall", berichtet Bill in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Bei einem Stelldichein mit seinem Liebhaber hatte der 35-Jährige ein künstliches Haarteil von einem Werbe-Job in seiner Mähne - aber davon ließ er sich natürlich nicht aufhalten.

"Und dann war ich, wie sage ich das jetzt, [...] ich war so am Werk, dass derjenige in meine Haare reingegriffen hatte", erklärt Bill brühwarm.

Bills Lover ging anschließend zurück in sein eigenes Hotel. Am nächsten Tag jedoch berichtete er dem Tokio-Hotel-Frontmann von einem witzigen Fund.

"Er hat in seiner Unterhose eine Haarsträhne von mir gefunden", lacht sich der "Durch den Monsun"-Interpret im Podcast schlapp.