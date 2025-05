Bordellbesitzerin verrät: Das sind die geheimen Wünsche von Promis und Politikern!

Erotik-Unternehmerin Catherine De Noire (31) schreibt parallel zum Job gerade ihre Doktorarbeit. © Catherine De Noire, Screenshot/Instagram/catherine_de_noire (Bildmontage)

455.000 Menschen folgen Catherine De Noire inzwischen auf Instagram, um ihren im Plauderton vorgetragenen Geschichten über die Sexbranche und ihren außergewöhnlichen Berufsalltag zu lauschen.

Wie verhalten sich zum Beispiel Männer beim Sex, die an den Schaltstellen der Macht sitzen, etwa Millionäre, Prominente oder Politiker? Haben reiche und erfolgreiche Menschen andere erotische Vorlieben als andere?



Ja, durchaus, weiß Catherine De Noire zu berichten. "Viele mögen es, unterwürfig zu sein, weil es ihnen Erleichterung bringt, nach einem langen Tag einmal keine Entscheidungen treffen zu müssen", erklärte sie gegenüber dem Portal "Erobella".



Ganz allgemein sei eine der beliebtesten Dienstleistungen in ihrer Branche das "Analspiel für Männer". Aus Angst vor gesellschaftlichen Normen würden sich viele Männer nicht trauen, solche vermeintlichen Tabu-Themen gegenüber ihrer Partnerin anzusprechen.



"Viele Männer sind sich über ihre eigene Sexualität nicht im Klaren. Sie würden gern experimentieren, haben aber Angst", so die Geschäftsfrau. Doch nicht jeder, der in ihr Etablissement komme, sei auf ausgefallene erotische Abenteuer aus. Manche Männer würden auch einfach nur jemanden zum Reden suchen.