Braut bricht während Hochzeit in Tränen aus, als sie sieht, was ihr Bruder heimlich besorgt hat

Eigentlich sollte es der schönste Tag ihres Lebens werden, doch am Ende saß die Braut (28) in dieser Story weinend auf der Toilette, während ihr Mann gleich mehrere Leute der Hochzeit verweisen musste. Jetzt machte sich die wütende Frischvermählte Luft im Internet - doch die Reaktionen darauf sind für sie erneut ein heftiger Schlag in ihr Gesicht.