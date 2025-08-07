Vater verrät Kids Geschlecht ihrer neuen Geschwister: Tochter hat direkt rührende Frage
Virginia (USA) - Mädchen oder Jungen? Bei Zwillingen könnten natürlich auch beide Geschlechter herauskommen. Doch in diesem Fall nicht. Also stand Papa Nate Howell (39) aus Virginia im vergangenen Monat kurz nach der Geburt der Babys vor seiner Tochter Maclin (7) und seinem Sohn Shafer (5), um ihnen das Geschlecht zu verraten. Die Frage, die seine Tochter ihrem Bruder kurz nach der Enthüllung stellte, berührt seitdem viele Instagram-User.
Alles in Kürze
- Vater verrät Kindern das Geschlecht der Zwillinge.
- Tochter Maclin fragt Bruder, ob er happy ist.
- Video des Moments wird auf Instagram viral.
- Eltern erfahren von Zwillingen und warten mit Geschlechtsmitteilung.
- Familie teilt emotionalen Moment mit Millionen von Followern.
In dem viralen Video kommen die Kinder auf ihren Vater zugelaufen. Dann fragt er sie, was für ein Geschlecht sie vermuten. Während Maclin auf Mädchen tippt, erwartet ihr kleiner Bruder Jungen.
"Es sind zwei Mädchen", verrät der stolze Papa schließlich. Daraufhin ist die Freude bei der Siebenjährigen nicht zu übersehen.
Doch dann wendet sie sich an ihren Bruder: "Bist du happy?" Der Fünfjährige ist zu überwältigt, um zu antworten, reißt den Mund einfach nur weit auf. Dann endet der Clip.
4,9 Millionen Klicks hat dieser süße Moment seit dem 24. Juli auf Instagram erhalten, dazu mehr als 120.000 Likes. In den Kommentaren loben einige User besonders das Einfühlungsvermögen des Mädchens.
Im Interview mit Newsweek hat die Mutter der vier Kids jetzt noch mehr über die süße Geschichte verraten.
Virales Instagram-Video zeigt rührenden Moment
Mit dem US-Magazin sprach Anne Cole (37) über den Moment, in dem sie und ihr Mann erfuhren, dass sie Zwillinge erwarten. "Sobald die Technikerin auf den Bildschirm schaute, war sie still und sah uns nur mit so einem Blick an (...) Wir dachten nur: 'Was?' Und sie sagte: 'Es sind zwei.'"
"Wir waren so geschockt, ich glaube, wir haben kaum Worte herausgebracht (...) Es fühlte sich wirklich wie ein Segen an", fügte die 37-Jährige hinzu. Zuvor habe sie vier Fehlgeburten erlitten.
Trotz dieser Überraschung wollte das Paar die Geschlechter der kommenden Babys nicht wissen, wartete, bis sie auf der Welt waren.
"Wir wollten es zuerst meinem Sohn und meiner Tochter sagen, damit sie es der Familie verkünden und ihnen eine besondere Aufgabe geben konnten", erklärte Cole.
Das Ergebnis: Emotionen pur und ein viraler Hit. Die Familie hat mit dieser Vorgehensweise wirklich einen Volltreffer gelandet!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annecolehowell