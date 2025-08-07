Vater verrät Kids Geschlecht ihrer neuen Geschwister: Tochter hat direkt rührende Frage

Virginia (USA) - Mädchen oder Jungen? Bei Zwillingen könnten natürlich auch beide Geschlechter herauskommen. Doch in diesem Fall nicht. Also stand Papa Nate Howell (39) aus Virginia im vergangenen Monat kurz nach der Geburt der Babys vor seiner Tochter Maclin (7) und seinem Sohn Shafer (5), um ihnen das Geschlecht zu verraten. Die Frage, die seine Tochter ihrem Bruder kurz nach der Enthüllung stellte, berührt seitdem viele Instagram-User.

Anne Cole (37) und ihr Mann Nate Howell (39) sind kürzlich Eltern von Zwillingen geworden. Ihr Sohn Shafer (5, links) und ihre Tochter Maclin (7) konnten sich freuen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annecolehowell

In dem viralen Video kommen die Kinder auf ihren Vater zugelaufen. Dann fragt er sie, was für ein Geschlecht sie vermuten. Während Maclin auf Mädchen tippt, erwartet ihr kleiner Bruder Jungen.

"Es sind zwei Mädchen", verrät der stolze Papa schließlich. Daraufhin ist die Freude bei der Siebenjährigen nicht zu übersehen.

Doch dann wendet sie sich an ihren Bruder: "Bist du happy?" Der Fünfjährige ist zu überwältigt, um zu antworten, reißt den Mund einfach nur weit auf. Dann endet der Clip.

4,9 Millionen Klicks hat dieser süße Moment seit dem 24. Juli auf Instagram erhalten, dazu mehr als 120.000 Likes. In den Kommentaren loben einige User besonders das Einfühlungsvermögen des Mädchens.

Im Interview mit Newsweek hat die Mutter der vier Kids jetzt noch mehr über die süße Geschichte verraten.