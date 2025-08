Passagierin soll Koffergröße in Testbox messen: Was sie dann tut, hat niemand erwartet

Paris/London - Was nicht passt, wird passend gemacht! Die Fluggesellschaft Vueling nutzt Messboxen, in die Passagiere in unklaren Fällen ihr Handgepäck schieben sollen. Passt es, geht es durch. Passt es nicht, kann es teuer werden. Als die Passagierin Arina und ihre Freunde kürzlich mit vier baugleichen Handgepäck-Koffern von Paris nach London fliegen wollten, wurde die Luft schnell dünn.

Arina lässt sich von der engen Messbox nicht beeindrucken. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/summermken_official

Denn ganz offensichtlich traute das Personal den Gepäckstücken am Check-in-Schalter nicht über den Weg. Also musste Arina mit einem der Köfferchen zur Messbox gehen.

In einem kuriosen TikTok-Video von Ende Juli ist die Misere der jungen Dame zu sehen: Ihr Handgepäck will so gar nicht in die Messbox passen. Was sie dann tut, hat allerdings wohl niemand erwartet.

Vor den verblüfften Mitreisenden drückt, quetscht und hämmert die Frau so lange auf ihr Gepäck ein, bis es in der Box klemmt. "Klemmt" ist dabei der richtige Ausdruck. Denn im Anschluss hat Arina Schwierigkeiten, das gute Stück, das im Flieger unter ihren Sitz passen soll, wieder herauszubekommen.

Doch dann zieht sie noch einmal kräftig und geht zielstrebig mit ihrem Koffer zum Schalter zurück. Ein Mann, der neben ihr steht, kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

Doch ist Arina damit durchgekommen?