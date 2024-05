Mann verabredet sich zum Sex, bekommt stattdessen aber Prügel

Damit nicht auch Ihr beim Online-Dating in eine sogenannte Sexfalle tappt, rät die Polizei, zuvor eine vertrauensvolle Person darüber zu informieren, wann und wo Ihr verabredet seid.

Außerdem solltet Ihr Euch zunächst in einem Lokal oder in einer Gegend treffen, die Ihr kennt. Verabredet Euch nie in einer Wohnung oder an einem Euch unbekannten Ort, so die Polizei weiter. Stattdessen solltet Ihr einen belebten Ort zum Treffen aussuchen, am besten ein Lokal oder Café.

Zusätzlich sollte die An- und Abreise selbstständig geplant werden, um nicht von der neuen Bekanntschaft abhängig zu sein.