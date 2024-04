"Bridgerton"-Star über Erotik in dritter Staffel: "Wir machen ein Möbelstück kaputt"

London (Großbritannien) - Am 16. Mai startet die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton". Fans dürfen sich freuen, denn auch diesmal soll es wieder viel Erotik und nackte Haut geben. Für eine Darstellerin war es jedoch zu viel des Guten, weshalb sie sogar ihren Vertrag mit einer Sonderklausel anpassen lassen hat.

"Bridgerton" geht in die dritte Runde. © Liam Daniel/Netflix/dpa

Mittelpunkt der neuen Staffel wird die zarte Romanze zwischen Penelope Featherington und Colin Bridgerton sein.

In einem Radiointerview mit SiriusXM Hits 1 (via The Independent) verriet Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan (37), wie heiß es wirklich zur Sache geht: "Wir machen ein Möbelstück bei einer Szene kaputt."

Damit es für die Schauspielerin nicht zu freizügig wird, gibt es eine Sonderklausel in ihrem Vertrag, sodass einige Szenen noch mal extra geschnitten werden mussten. "Das steht buchstäblich in meinem Vertrag", erklärte Coughlan. "Die Leute denken, ich sage das als Scherz. Aber ich will es einfach nicht."

Grund für die Sonderbestimmung sei ihre irisch-katholische Erziehung. "So sind wir einfach nicht drauf", so die 37-Jährige weiter.