Chemnitz: So funktioniert der Pflanzen-Sex im Botanischen Garten

Chemnitz - Ihr haltet Blümchen-Sex für bieder? Ihr habt ja keine Ahnung von der Wirklichkeit! Wilder als in manchen Betten geht's in manchen Beeten zu: Dort gehören betörende Orgien, öffentliche Entblößung, Heiratsschwindel, feuchte Verlockungen und sogar Gewalt zur Routine.

Max Vorbeck (31) und Frederike Pötzsch (27) schauten im Botanischen Garten Pflanzen beim Liebesleben zu. © Uwe Meinhold

"Auch die Blumen wollen alle nur das Eine", weiß Jeanette Quegwer (57) vom Botanischen Garten in Chemnitz. "Nur in größter Not, ehe die Pflanze unbefriedigt stirbt, greift sie zur Selbstbefruchtung."

Und weil das Thema so unterhaltsam wie interessant ist, lädt die Pflanzenkennerin neuerdings zu "Sex im Garten" ein - und guckt mit ihren Zuhörern den Blumen bei der Liebe zu.



"Die meisten Blüten präsentieren, was sie haben, so offen wie möglich. Veilchen ejakulieren auf ihrem Blütenstempel sogar Feuchtigkeit, wenn ein Insekt landet, die den Pollen dann richtig einsaugt", klärt Jeanette Quegwer auf.

Apropos Insekten. Die geflügelten Liebesboten der Blumen werden von manchen Vertretern regelrecht missbraucht.

Die Orchideenart Spiegel-Ragwurz sorgt mit Duft und Blütenzeichnung dafür, dass Dolchwespen-Männer sie für Weibchen halten und auf sie fliegen: "Mit dem Schwindel kommt die Blüte zum erwünschten Sex."