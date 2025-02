Chemnitzer Wahlserie: Grünen-Kandidatin Christin Furtenbacher war die Erste

Chemnitz - Sie war die Erste: Schon am 1. Oktober 2024 nominierten die Grünen Christin Furtenbacher (40) in Chemnitz einstimmig als Direktkandidatin für die Bundestagswahl. TAG24 hat sie im Konkordiapark nahe dem Schlossteich getroffen.

Wenn Christin Furtenbacher (40, Grüne) den Sprung in den Bundestag schafft, will sie auf ihr Stadtratsmandat verzichten. © Uwe Meinhold

"Ich habe mich vom Skatesport anstecken lassen", schwärmt die sportliche Politikerin im "besten Alter", wie sie es selbst nennt.

"Chemnitz ist ein starker Standort in der Szene mit einem Supertreffpunkt für junge Menschen. Im Sommer sind hier manchmal 300 Menschen an einem Ort." Kinder, Jugend und Familie sind ihr Herzensthema, deswegen will die Vollblut-Grüne auch dafür sorgen, dass junge Menschen auch in Zukunft hier gut leben können.

Doch warum jetzt in den Bundestag? Man bescheinige ihr einen sehr ehrlichen und nahbaren politischen Stil, erzählt Christin Furtenbacher: "Ich gehe sehr gerne mit Menschen ins Gespräch, auch wenn es schwierig ist."

Damit wolle sie Chemnitz im Bundestag vertreten und fühle sich gut vorbereitet. "Ich habe im Stadtrat und im Landesverband schon viele politische Erfahrungen gesammelt, außerdem habe ich das studiert. Meine Familie ist gut eingespielt darauf, dass die Mama Politikerin ist und einen Job hat, in dem sie auch oft nicht zu Hause ist."