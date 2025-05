Bundestag: SPD-Spitze will diesen Mann zum neuen Generalsekretär machen lassen

Alle Neuigkeiten zur Bundestagswahl und zur Regierungsbildung hier im Ticker.

Berlin - SPD-Bundesparteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil (57) hat nach dem Start der schwarz-roten Bundesregierung harsche Kritik an der Basis einstecken müssen



SPD-Chef Lars Klingbeil (57) räumte Fehler bei einem Landesparteitag in Duisburg ein. © Roberto Pfeil/dpa Beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Duisburg warfen ihm vor allem junge Delegierte in einer Aussprache programmatische Planlosigkeit und Ämterhäufung bei gleichzeitiger "Abstrafung" seiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken (63) vor. Mit einer themenübergreifenden Grundsatzrede und einem Appell an Geschlossenheit und Solidarität war Klingbeil in der traditionellen "Malocherstadt" Duisburg am Samstag in den Parteitag eingestiegen. Vor dem kritisch gestimmten Landesverband NRW, der schon im Vorfeld eine schonungslose Analyse des SPD-Absturzes bei der Bundestagswahl vorgelegt hatte, sicherte er eine offene Aufarbeitung zu und räumte auch eigene Fehler ein - ohne allerdings gravierende Punkte zu benennen, die der Parteibasis offenkundig unter den Nägeln brannten.



12. Mai, 10.56 Uhr: SPD-Spitze will diesen Mann zum neuen Generalsekretär machen lassen

Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD, Tim Klüssendorf (33), soll neuer Generalsekretär seiner Partei werden. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil schlugen ihn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den Gremiensitzungen vor. Damit soll der nächste Schritt in der angekündigten Neuaufstellung der Partei eingeläutet werden. Das Präsidium nahm den Vorschlag einstimmig an.



Klüssendorf soll auf dem Parteitag Ende Juni gewählt werden und jetzt bereits die Vorbereitungen im Willy-Brandt-Haus nach der Wahl von Matthias Miersch (56) als Fraktionsvorsitzender übernehmen.

Ende Juni soll Tim Klüssendorf (33) zum neuen SPD-Generalsekretär gewählt werden. © Britta Pedersen/dpa

12. Mai, 10.02 Uhr: Bärbel Bas soll neue SPD-Chefin werden

Bärbel Bas (57, SPD) will den Posten der bisherigen Parteichefin Saskia Esken (63) übernehmen. Mehr dazu lest ihr im Artikel "Bekanntes Gesicht: Bärbel Bas soll neue SPD-Chefin werden".

8. Mai, 6.12 Uhr: Merz will Trump in erstem Telefonat von mehr Freihandel überzeugen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben im ersten Telefonat seit seinem Amtsantritt zum Verzicht auf Einfuhrzölle und von den Vorzügen des Freihandels überzeugen. "Ich will versuchen, ihm zu erklären, dass wir gerne den Handel erleichtern würden und nicht weiter erschweren", sagte Merz in einem Interview mit "Welt TV" während des Flugs zu seinem Besuch in Polen am Mittwoch.

Donald Trump überprüft die Qualität seiner ikonischen Mützen, die in China gefertigt werden. © GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

7. Mai, 22.25 Uhr: Regierungserklärung von Merz in der nächsten Woche

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) wird nach den Worten von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) am Mittwoch der nächsten Woche eine Regierungserklärung abgeben. "Das wird vielleicht eine seiner wichtigsten Reden in diesem Jahr sein", kündigte Linnemann in der ARD-Talkshow "Maischberger" an.

Kanzler Friedrich Merz (69, CDU) wird in einer Woche eine wichtige Rede halten. © Michael Kappeler/dpa

7. Mai, 21.21 Uhr: Linnemann schließt Zusammenarbeit mit Linken weiterhin aus

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) hat bekräftigt, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken nicht aufgeweicht wird. "Wir arbeiten mit solchen Parteien inhaltlich nicht zusammen", betonte er in der ARD-Talkshow "Maischberger". Ein Parteitagsbeschluss der CDU schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit der AfD wie mit der Linken aus.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47). © Kay Nietfeld/dpa

7. Mai, 21.02 Uhr: So lief Merz' erste Kanzlerreise

Eine innige Umarmung in Paris, dafür Ärger über die Migrationspolitik in Warschau: Die ersten Antrittsbesuche des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz (69, CDU) in Polen und in Frankreich sind sehr unterschiedlich verlaufen. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) vereinbarte der CDU-Chef einen "Neustart" der Beziehungen beider Länder für ein stärkeres Europa. Dafür soll es neue Gesprächsformate und ein Arbeitsprogramm geben. In Polen stieß Merz dagegen mit seinem Plan, die Grenzkontrollen auszuweiten und Asylbewerber zurückzuweisen, auf massiven Widerstand von Ministerpräsident Donald Tusk(68). "Deutschland wird in sein Gebiet lassen, wen es will. Polen wird nur in sein Gebiet lassen, wen es akzeptiert", sagte Tusk bei einer Pressekonferenz mit Merz.

Zuerst reiste Kanzler Friedrich Merz (69) zu Emmanuel Macron (47) nach Frankreich. © Michael Kappeler/dpa

Anschließend ging es weiter nach Polen zu Donald Tusk (68). © Hannibal Hanschke/EPA POOL/dpa

7. Mai, 18.48 Uhr: Dobrindt kündigt Zurückweisung auch von Asylsuchenden an

Mit mehr Polizisten an den deutschen Landgrenzen und strengeren Regeln will der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (54, CSU) für einen Rückgang der irregulären Migration sorgen. Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt kündigte er an, künftig sollten auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015, dies nicht zu tun, werde er nun schriftlich zurücknehmen.

Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (54, CSU). © Bernd von Jutrczenka/dpa

7. Mai, 16.51 Uhr: Vance gratuliert Merz in Trumps Namen zur Kanzlerwahl

US-Vizepräsident JD Vance (40) hat dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) Glückwünsche von Präsident Donald Trump (78) übermittelt. Bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington sagte Vance: "Ich möchte natürlich im Namen des Präsidenten unsere Glückwünsche an Kanzler Merz aussprechen." In den kommenden Tagen werde die US-Regierung ein Gespräch mit dem neuen Regierungschef führen. "Wir freuen uns darauf", so Vance.

US-Vizepräsident JD Vance (40) hat dem Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) zu seinem neuen Amt gratuliert. © Kevin Lamarque/Reuters Pool via AP/dpa

7. Mai, 15.27 Uhr: Söder strikt gegen Zusammenarbeit von Union und Linken

Trotz der kurzen Kooperation von Union und Linkspartei bei der Kanzlerwahl im Bundestag sieht CSU-Chef Markus Söder (58) weiterhin keinen Ansatz für eine Zusammenarbeit. Es kündige sich "gar nichts" Neues an, sagte der bayerische Ministerpräsident auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Es sei am Dienstag nur um eine Geschäftsordnungsfrage gegangen. "Das hat nichts mit der Zusammenarbeit zu tun. Ich halte es für völlig überhöht."

Markus Söder (58, CSU) beim Ludwig-Erhard-Gipfel. © Sven Hoppe/dpa

7. Mai, 14.42 Uhr: Merz kündigt Gespräche über Nuklearschirm an

Merz will mit Frankreich und Großbritannien zügig Gespräche über die künftige atomare Abschreckung in Europa aufnehmen. "Ich sehe die grundsätzliche Notwendigkeit, dass wir mit Frankreich und auch mit Großbritannien über die Frage diskutieren, wie wir eine solche Antwort der Abschreckung auch in Zukunft gemeinsam geben können", sagte der CDU-Politiker in Paris.