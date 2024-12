Christin verdiente 43 Millionen in einem Jahr mit Nacktbildern: "Der Herr ist sehr verzeihend"

Florida (USA) - Es scheint im ersten Moment etwas paradox, doch Influencerin Sophie Rain (20) ist nicht nur das wohl erfolgreichste Erotik-Model der Welt - sondern auch überzeugte Christin! In den vergangenen zwölf Monaten nahm sie Abermillionen Dollar auf OnlyFans ein. Dass ihr deswegen ihr Glaube abgesprochen wird, will die US-Amerikanerin nicht akzeptieren.

Auch sonst lässt Sophia Rain die fiesen Kommentare in den sozialen Medien relativ locker an sich abprallen. "Ehrlich gesagt, all die Leute im Internet, die mich hassen - und die gemeinen Kommentare und das alles posten - das ist es, was mich motiviert, einfach weiterzuwachsen [...] und mein eigenes Ding zu machen", erklärte sie.

Die Beweggründe für den Neid und Hass kann sie dabei kaum nachvollziehen: "Es macht sie einfach grundlos wütend. Sie kennen mich nicht."

Übrigens: Obwohl Sophia mit 20 schon Multimillionärin ist, schmeißt sie ihr Geld nicht einfach zum Fenster raus - "Ich versuche immer noch, jeden Dollar zu sparen, den ich [sparen] kann, weil ich einfach so aufgewachsen bin."

Für ihren Erfolg ist sie vor allem aus einem Grund dankbar: "Ich bin froh, dass ich so viel verdiene, denn ich wollte immer nur meiner Familie helfen."