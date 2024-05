Collien Ulmen-Fernandes enthüllt "Traumschiff"-Geheimnis: Diese berühmte Szene ist fake!

TV-Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (42) wurde selber bereits Opfer von KI generierter Pornografie. © Henning Kaiser/dpa

Bei ihrem Talk mit Moderatorin Kim Fisher (55) leidet die Schauspielerin noch etwas am Jetlag - kurz zuvor hatte sie noch mit der "Traumschiff"-Crew für besondere Szenen der neuen Staffel in Miami gedreht.

"Jetzt war ich wirklich mal in Miami. Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado hat aber schon viele Länder bereist, in denen ich niemals war", gesteht die 42-Jährige. Alle Folgen, in denen das berühmte Kult-Schiff beispielsweise bei Namibia unterwegs ist, wurden in einem Industriegebiet in Bremerhaven gedreht.

"Während wir romantische Szenen gedreht haben, haben wir auf Panzer geschaut, die da geparkt waren. Das Meer wurde danach mit Special Effects eingebaut", so Fernandes-Ullmen.

Und auch Kim Fisher muss eine harte Wahrheit schlucken: Die bekannten Eisbomben, die beim Captains Dinner in den Speisesaal getragen werden, gibt es tatsächlich nicht.

"Die Szene mit der Eistorte wurde einmal gedreht und wird dann immer wieder reingeschnitten. Wir Schauspieler müssen dann natürlich so tun, als ob eine kommt, und sind dann immer ganz enttäuscht", kichert die Mutter einer Tochter.