Patricia Blanco duscht oben ohne mit Grafen: "Steht total auf dich!"

Thailand - Nachdem sich bereits Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer (35) näher gekommen sind , bandeln in der fünften Folge von "Villa der Versuchung" plötzlich auch Patricia Blanco und Steven "Seven" Graf Bernadotte von Wisborg (38) an. Vor allem die 54-Jährige hat ein Auge auf den Großneffen von König Carl Gustaf von Schweden (79) geworfen.

Steven "Seven" (38) und Patricia (54) kommen sich beim morgendlichen Duschgang näher. © Joyn

Ihre Zuneigung geht sogar so weit, dass die beiden schon im Freien miteinander duschen. Doch dabei bleibt es nicht. Patricia hat bereits so viel Vertrauen zu ihrem Mitstreiter, dass sie ihr Bikini-Oberteil ablegt und ihm sowie der Kamera ihre nackten Brüste präsentiert. Von dem Grafen lässt sie sich beherzt abspritzen - mit dem Wasser aus dem Schlauch, versteht sich.

"Also Seven ist mein Schatten, der weicht gar nicht mehr von meiner Seite", schwärmt die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (88). Während der 38-Jährige nach der Duschszene von "gegenseitiger Hilfe" spricht, glaubt TV-Kollegin Sara Kulka (35), dass mehr dahinterstecken könnte.

"Der steht total auf dich!", mutmaßt das Ex-Model und will von Patricia wissen, ob sie sich verknallt hat. Doch die gibt Entwarnung: "Ich kann mich nicht in jemanden verlieben, der zwei Kinder hat, in Kolumbien lebt und noch mit einer Frau zusammen ist."

Und Seven? Der sei zwar "eigentlich Single", jedoch kürzlich noch mal Vater geworden. "Ich bin mir selber nicht so sicher, was ich will", so der Graf.

Na das kann ja spannend werden.