Frau ist 33 Jahre alt und hatte noch nie Sex: Das sind ihre 12 Anforderungen an ihr Perfect-Match

Jupiter (USA) - Danyelle ist 33 Jahre alt und hatte noch nie Sex. Denn die professionelle Tänzerin aus Florida weiß ganz genau, was sie will und das ist nicht verhandelbar. Diese 12 Anforderungen muss ihr Traumprinz erfüllen.

Danyelle sagt: "Ich bin sehr wählerisch. Ich weiß, was ich will". Ihre Ansprüche seien nun mal sehr hoch, gibt die Tänzerin achselzuckend zu Protokoll. Bislang hatte die lebenslustige Tänzerin noch nie einen festen Freund - Obwohl sie hin und wieder auf Dates geht.

Danyelle will so lange Single bleiben, bis ein Mann alle 12 Punkte erfüllt. Und das ist für die 33-Jährige nicht verhandelbar, macht sie nun bei " New York Post " deutlich.

Danyelle will sich bei der Partnerwahl nciht unter Druck setzen lassen. © Instagram/_fashionablynoble_

Wo sie ihren Mr. Right treffen kann, weiß Danyelle allerdings noch nicht.

Online-Dating sei keine Option, betont sie: "Viele meiner Freunde nutzen Dating-Apps und gehen gleich am ersten Abend mit einem Typen nach Hause, aber so bin ich einfach nicht." Auch eine Dating-Show im Fernsehen habe sie in Betracht gezogen.

Die Profi-Tänzerin und Influencerin (290.000 Follower bei TikTok) will nun an anderen Orten nach ihrem Traumprinzen Ausschau halten. "Ich habe das Gefühl, dass mein Mann in einem anderen Land lebt", sagt sie bestimmt.

Sie will die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwo in der Welt ein Mann ihre 12 Punkte erfüllt. Sie will auch weiterhin tun, was sie gerne tut, sagt sie.

Denn: "Wenn diese eine Person auftaucht, wird es bei uns einfach Klick machen", ist Danyelle überzeugt. "Dann werde ich froh sein, so lange gewartet zu haben."