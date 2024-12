Das geht unter die Haut: Katja Krasavice lässt sich Lachs-Sperma spritzen

Katja Krasavice (28) ließ sich Lachs-Sperma unter die Haut spritzen. © Instagram/katjakrasavice

Die Rapperin teilte in ihrer Instagram-Story ein Video von sich bei Star-Dermatologin Dr. Emi. Dazu schreibt die Patientin: "Ich zeige euch jetzt Einblicke, die ich sonst nie poste im Tag von Katja Krasavice, wenn sie mal nicht im Studio ist und arbeitet, denn dann halte ich meinen Million-Dollar-Body auf Highclass-Level."

Und all diese Behandlungen lässt die 28-Jährige demnach an sich vornehmen: "Als Erstes wird mein ganzer Körper gelasert [...], danach kriege ich Lachs-Sperma unter die Haut gespritzt, wie zum Beispiel Kim Kardashian es auch macht, dann kommt Baby-Botox für die Queen of Bitches und Botox in die Achseln. Am Ende gibt's noch ein Hydrafacial, während ich eine Vitamininfusion bekomme."

Bei dieser Aufzählung dürfte nun der ein oder andere über einen kurios anmutenden Punkt gestolpert sein und sich fragen: Wie bitte?!

Die Musikerin erklärt selbst in die Kamera: "Das ist so verrückt, das ist einfach Sperma vom Lachs, und man kriegt's in die Haut rein und dann ist man fresh."

Die behandelnde Ärztin ergänzt: "Das stimuliert generell die Kollagen-Synthese."