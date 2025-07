Katja Krasavice verrät pikante Details: Wollte ihr Ex DAS wirklich tun!?

Leipzig - Das nächste Album liegt in der Pipeline und so gibt es auch mal wieder Spannendes auf dem Instagram-Profil von Katja Krasavice (28) zu entdecken. In einer Fragerunde verriet die Rapperin ihren Fans nun überraschend pikante Details. Unter anderem, dass ihr Ex sich ihren Namen tätowieren lassen wollte - und das an einer ganz besonderen Stelle.