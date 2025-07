Katja Krasavice mit klarer Ansage: "Kein Mann wird es je schaffen, mir ein Baby anzuhängen"

An die Männerwelt gewandt schimpfte die Musikerin, die aktuell ihr neues Album "Bundeskanzlerin" (erscheint am 30. Januar 2026) promotet : "Ihr Idioten, wir Frauen sind nicht mehr dumm. Wir haben 2025. Fast alle von uns wollen keine Kinder mehr für euch austragen."

"Ich bin definitiv raus, was Kinderkriegen angeht, dafür liebe ich Männer zu wenig", schrieb Katja weiter. "Für Sex und Geld sind die gut (kann ich aber auch alles allein bessere am Ende), aber alles andere muss nicht sein."

"Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen, was ich für ihn neun Monate austrage", schrieb die Rapperin in ihrer Story. "Niemals wird das passieren."

Dabei machte die die Musikerin auch klar, was sie von Männern hält. © Montage: Screenshots/instagram.com/katjakrasavice

Statt sich für einen Mann aufzuopfern, wolle Katja lieber ihr Geld für andere, hilfsbedürftige Kinder ausgeben. "Es gibt viel zu viele Kinder, die leiden JETZT IN DIESEM MOMENT auf unserer Welt und die brauchen Hilfe. Darum sollte sich lieber gekümmert werden als um den Kinderwunsch eines Thorstens."

Sollte die "Boss Bitch" doch einmal Mama werden, so versichert sie, habe ihr Auserwählter zuvor "Millionen" in sie investiert. "Gott sei Dank ist es mein Körper, den ich lieber in die Kamera halte für Money", so die gebürtige Leipzigerin.

Viele ihrer weiblichen Fans hätten Katja in ihrem Denken bereits Recht gegeben, einige sogar ihre eigenen Unternehmen gegründet, um unabhängig zu werden.

Künftig wolle sich die Musikerin öfter zu derartigen Themen äußern, um ihre "Girls" noch mehr zu bestärken. Auch auf das Risiko hin, dass sie einigen Männern damit ordentlich vor den Kopf stößt.