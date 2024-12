Doppelmoral: Erst gegen Homosexualität hetzen - und jetzt Sextape mit einem Mann?

USA - Das passt mit seinen politischen Ansichten mal so gar nicht zusammen: Nach frauenfeindlichen und homophoben Sprüchen eines rechten Trump -Anhängers soll nun ein Sextape von Nick Fuentes (26) aufgetaucht sein!

Nick Fuentes (26) löste erst im vergangenen Monat mit frauenfeindlichen Äußerungen eine große Debatte im Internet aus. © Screenshot/X/@NickJFuentes

Bereits vor rund einem Monat schlug die Aussage "Your Body, My Choice" des 26-Jährigen hohe Wellen in den sozialen Medien, woraufhin viele weitere fragwürdige Äußerungen öffentlich wurden.

Wie Express Tribune nun berichtet, soll ein angebliches Sextape des Amerikaners aufgetaucht sein - zusammen mit einem anderen Mann!

Nach seinen homophoben Statements überrascht dies jedoch viele. Sein angeblicher Partner in dem Clip soll der Streamer Destiny (35) sein.

In dem Video ist ein Mann zu sehen, der optisch stark an Destiny erinnert, und sexuelle Handlungen mit einem anderen Mann vollzieht.

Social-Media-Nutzer vermuteten daraufhin, dass es sich bei dem zweiten Mann um den Trump-Anhänger handelt, da dieser ihm ähnlich sieht.