Nach frauenfeindlichen Sprüchen: Seine Adresse ist jetzt kein Geheimnis mehr!

Nick Fuentes (26) löste mit seinen frauenfeindlichen Äußerungen im Internet eine große Diskussion aus. © Screenshot/X/@NickJFuentes

Das Zitat "Your Body, My Choice" (deutsch: Dein Körper, meine Entscheidung) sorgte in den letzten Tagen auf Social Media für großes Aufsehen.

Es stammt von dem Amerikaner Nick Fuentes (26). Doch sein Verhalten blieb nicht ohne Konsequenzen.

Wie Watson berichtete, wurde seine genaue Adresse offenbar von wütenden Frauen auf der Plattform X veröffentlicht.

Mit Sprüchen wie "Dein Haus, meine Entscheidung" oder "Seid ihr sicher, dass er Nein gesagt hat?" machten sich zahlreiche User daraufhin über den Content-Creator lustig.